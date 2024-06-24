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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 24-06-2024 08:21 ص

توجيه من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كتابا إلى وزير المالية والمشتريات الحكومية بالتقيد التام بعدم تغيير أجهزة التكييف او شراء أجهزة تكييف جديدة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقته المسبقة.

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ويهدف القرار - وفق الكتاب الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري - الى ترشيد الانفاق الحكومي وضبطه بهدف ضبط النفقات وتنظيم العملية الشرائية.

 

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