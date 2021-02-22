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الإثنين، 22-02-2021 10:44 ص

فرض كفالات عدلية بقيمة مئة الف دينار

توجيه من وزير الداخلية بإغلاق محال تقديم الأرجيلة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - وجّه وزير الداخلية سمير المبيضين المحافظين، اليوم الاثنين، بإغلاق محلات تقديم الأرجيلة وفرض كفالات عدلية بقيمة مئة الف دينار على المخالفين من اصحابها وتوقيفهم اداريا.

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وأوضح وزير الداخلية، وفق تصريح وصل "الوكيل الإخباري"  انه لا زالت محلات تقديم الارجيلة ممنوعة من تقديمها في هذه المرحلة تنفيذا لأوامر الدفاع، الا أن البعض منهم لا زال يقدمها بشكل مخالف، ومتحايلا على أوامر الدفاع بطرق مختلفة.

 

 

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