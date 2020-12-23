الأربعاء 23-12-2020
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الأربعاء، 23-12-2020 09:36 ص

توجيه هام من السير بشأن حوادث السير

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الوكيل الإخباري - دعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين  إلى رفع مركباتهم من مكان الحادث بعد وقوعه لا قدر الله مباشرة وحتى قبل حضور مندوب الحوادث .

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وأكدا خلال الرسالة الصباحية التوعويه، أن هناك خطأ شائعاً لدى أغلبية المواطنين أن رجل السير لا يستطيع أن يحدد "الكروكة" إذا أزيلت السيارات من مكان الحادث وهذا غير صحيح.


وأشارا إلى أن رجل السير يستطيع من خلال خبرته أن يحدد حيثيات الحادث بالإضافة الى عوامل كثيرة وعديدة يمكن عن طريقها معرفة أسباب الحادث دون أن تكون المركبات في مكان حدوثه لأن رقباء السير المختصين في عمل مخطط الحوادث على كفاءة تامة بالنواحي الفنية والتدريبية وباستطاعة رجل السير أن يحدد قوة الصدمة ومكانها واتجاهات المركبة ومكان وقوع الحادث حتى بعد إزالة المركبات من مكان الحادث.

 

وختم مندوبا السير والدوريات الخارجية الرسالة التوعوية الصباحية بدعوة الأخوة السائقين بضرورة التقيد بقواعد السير وتجنب المخالفات الخطرة خاصة في ظل الظروف الجوية السائدة .


 




 

 


 

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