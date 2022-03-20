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الأحد، 20-03-2022 12:59 م

توجيه هام من النيابات العامة بحق مطلقي العيارات النارية

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الوكيل الإخباري - عقد رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات بحضور النواب العامين في المملكة اليوم الاحد اجتماعاً تم فيه التوجيه بملاحقة مطلقي العيارات النارية أثناء العملية الانتخابية بالسرعة وفق الأصول القانونية بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي ويحافظ على النظام العام بغية تحقيق الردع العام والخاص ومن ثم احالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا الجزاء العادل.اضافة اعلان


وشدد رئيس النيابة العامة على أن الحفاظ على أمن المجتمع والدفاع عنه وصيانة سلامته ومحاربة الجريمة واستقصاءها والتحقيق فيها وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة المختصة هي من اهم وظائف النيابة العامة.

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