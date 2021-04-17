توجيه 20 مخالفة لمنشآت تجارية في الزرقاء

الوكيل الاخباري -

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قال مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء عماد البزور، إن كوادر المديرية، ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، وجهت 20 مخالفة لمنشآت تجارية متنوعة ومواطنين، وذلك خلال جولاتها التفتيشية والرقابية المتواصلة.وأوضح البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تحرير 13 مخالفة بحق منشآت تجارية لعدم التقيد بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لمادة السكر والدجاج والزيوت النباتية، وتحرير 3 مخالفات لعدم التقيد بإعلان الأسعار على المواد المعروضة للبيع، و4 مخالفات بحق مواطنين لعدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية .