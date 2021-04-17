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توجيه 20 مخالفة لمنشآت تجارية في الزرقاء

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السبت، 17-04-2021 11:00 م

توجيه 20 مخالفة لمنشآت تجارية في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء عماد البزور، إن كوادر المديرية، ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، وجهت 20 مخالفة لمنشآت تجارية متنوعة ومواطنين، وذلك خلال جولاتها التفتيشية والرقابية المتواصلة.
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وأوضح البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تحرير 13 مخالفة بحق منشآت تجارية لعدم التقيد بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لمادة السكر والدجاج والزيوت النباتية، وتحرير 3 مخالفات لعدم التقيد بإعلان الأسعار على المواد المعروضة للبيع، و4 مخالفات بحق مواطنين لعدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية .

 




 

 


 

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