توحيد العلاوة لجميع القضاة النظاميين

الوكيل الاخباري-

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أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدلاً لنظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين لسنة 2021.ويأتي التعديل تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكيّة لتطوير الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون، التي تضمّنت توحيد العلاوة القضائيّة لجميع القضاة النظاميين لتصبح 120 بالمئة من الراتب الأساسي.وسيجري بموجب التعديلات شمول رئيس محكمة التمييز، ورئيس المحكمة الإدارية العليا بالعلاوة، لتصبح ضمن العلاوة القضائيّة الموحدة بنسبة 120 بالمئة من الرّاتب الأساسي.كما يحدد النظام المعدل مقدار البدل الذي يصرف للقاضي عند انتهاء خدمته عن مدة الإجازة السنويّة المرصودة له.