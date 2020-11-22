توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي خلال اليومين القادمين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن الوزارة ، قامت بتوزيع أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة للدورة التكميلية (2020/2021) على مختلف مديريات المملكة.
وبين القرعان، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك مديريات ستُباشر بتوزيع أرقام الجلوس ، فور انتهائها من تجهيزها، وسيتم البدء بذلك خلال اليومين القادمين .
وأشار ، أن المديريات في مختلف مناطق المملكة ، ستعمل على نشر أسماء المدارس التي سيتم اعتمادها ، لتوزيع أرقام الجلوس ، وفق آلية تعتمدها لذلك، حيث أن هنالك مدارس ستعتمد على الحروف الأبجدية للطلبة.
وشددّ على ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية اللازمة ، نتيجة لفيروس كورونا، حفاظا على سلامة الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية .
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