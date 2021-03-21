توزيع أكياس تغليف بعلامة تجارية خاصة بمسلخ الأمانة غدا

الوكيل الإخباري-

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تبدأ أمانة عمان يوم غد الاثنين، استخدام أكياس تغليف بعلامة تجارية جديدة خاصة بمسلخ الأمانة، لمواكبة متغيرات السوق الأردني وتماشيا مع متطلبات المرحلة التي تمتاز بالتنافسية، ومنعا للتقليد.وقال مدير المسلخ الدكتور شادي العثمان في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان الأكياس الجديدة تمتاز بعلامة تجارية خاصة مسجلة حسب الأصول تراعي محاكاتها صورة وهوية العاصمة عمان، وبمواصفات فنيه عالية الجودة، تم تصنيعها من مادة البولي إثلين، وذات كثافة صممت للمحافظة على المنتج.ويأتي التجديد بالأكياس والعلامة التجارية استكمالا لمنهج التميز في المنتج الذي يتمثل بلحوم دواجن صحية معاينة بيطريا من قبل طاقم طبي ذو خبرة واسعة، وبآلية تعقيم منفردة بمادة الأوزون. ولفت العثمان إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لمنهجية التحديث والتطوير التي تتبناها أمانة عمان في تقديم منتجات صحية ذات جودة عالية. واضاف ان عملية تغيير الأكياس سبقها سلسلة من عمليات التحديث والتأهيل للبنية التحتية للمسلخ، شملت عزل الثلاجات حراريا وتركيب ماكينات جديدة لخطوط الانتاج والتجهيز.ويتزامن البدء باستخدام الأكياس الجديدة مع استعدادات الأمانة لاستقبال شهر رمضان الفضيل.