السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 11:56 ص

توزيع الكهرباء تؤكد جاهزية كوادرها للشتاء وتنشر أرقام الطوارئ

أحد أبراج الكهرباء - (أرشيفية)


الوكيل الإخباري- أكدت شركة توزيع الكهرباء الاردنية، أن كوادرها على درجة عالية من الجاهزية استعداداً لفصل الشتاء بما يضمن ديمومة استمرار التيار الكهربائي.

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ووفق بيان للشركة اليوم السبت، فإن الاستعدادات تهدف إلى ضمان التعامل الحيوي والسريع مع أي شكاوى وملاحظات في مناطق عملها في العقبة ومعان والطفيلة والكرك والأغوار ووادي الأردن والمنطقة الشرقية.


ودعت الشركة المواطنين، للاتصال بمركز خدمات المشتركين، لإبداء الملاحظات، والإبلاغ عن انقطاعات التيار الكهربائي، على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني (080022288)، أو على الرقم (065001370 )، أو الاتصال بغرف الطوارئ في مناطق الكرك (03/2387219)، الطفيلة ( 03/2241004)، معان (03/2132308)، وادي موسى (03/2156050)، العقبة (03/2012458)، وادي الأردن (05/3573111)، والأزرق (05/3835121).

 




 

 


 

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