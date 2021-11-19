توزيع الكهرباء تؤكد جاهزية كوادرها للمنخفض الجوي وتنشر أرقام الطوارئ

الوكيل الإخباري - أكدت شركة توزيع الكهرباء اليوم الجمعة أن كوادرها على درجة عالية من الجاهزية استعداداً للمنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة، بما يضمن ديمومة استمرار التيار الكهربائي.

اضافة اعلان



ووفق بيان للشركة فإن الاستعدادات تهدف إلى ضمان التعامل الحيوي والسريع مع أي شكاوى وملاحظات في مناطق عملها في العقبة ومعان والطفيلة والكرك والأغوار ووادي الأردن والمنطقة الشرقية.



ودعت الشركة المواطنين، للاتصال بمركز خدمات المشتركين لإبداء الملاحظات، و الإبلاغ عن الانقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني (080022288)، أو على الرقم (065001370 )، أو الاتصال بغرف الطوارئ في مناطق الكرك (03/2387219)، الطفيلة ( 03/2241004)، معان (03/2132308)، وادي موسى (03/2156050)، العقبة (03/2012458)، وادي الأردن (05/3573111)، والأزرق (05/3835121).