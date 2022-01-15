السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

الأمير الحسن بن طلال يدعو إلى ضرورة القبول بمساحة الاختلاف وتجديد الخطاب الفكري

ضبط 2.7 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنتي حديد وفواكه عبر معبر جابر

قطر: تسجيل حالة وفاة و4007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

روسيا: تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز إلى أوروبا

شاهد تساقط الثلوج في رأس النقب - فيديو

الصين : 1.26 مليار شخص يتلقون التطعيم ضد كورونا

عالم فيروسات يحدد أعراض أوميكرون المميزة ويتكهن بموعد اندثار الوباء

الأمن يُحذر الأردنيين خلال المنخفض

المفرق التنموية استقطبت 50 مصنعاً باستثمار ربع مليار دينار

السبت، 15-01-2022 03:16 م

توزيع الكهرباء ترفع جاهزيتها خلال المنخفض

271868090_3137825649830377_8837826401931542237_n


الوكيل الإخباري - أكدت شركة توزيع الكهرباء ، اليوم السبت، أن كوادرها على درجة عالية من الجاهزية استعداداً للمنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة، بما يضمن ديمومة استمرار التيار الكهربائي.

اضافة اعلان


وقالت مدير عام الشركة ريم حمدان إن الاستعدادات تهدف إلى ضمان التعامل الحيوي والسريع مع أي شكاوى وملاحظات في مناطق عملها في العقبة ومعان والطفيلة والكرك والأغوار ووادي الأردن والمنطقة الشرقية.


وأكدت حمدان أن الشركة ستعمل وفق أقصى الطاقات والجاهزية العالية وستكون على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة في المحافظات والبلديات من أجل ضمان تسخير كافة الآليات والأجهزة خدمة للمواطنين ومواجهة أي مشاكل وأعطال محتملة.


ودعت الشركة المواطنين، للاتصال بمركز خدمات المشتركين لإبداء الملاحظات، و الإبلاغ عن انقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني (080022288)، أو على الرقم (065001370)، أو الاتصال بغرف الطوارئ في مناطق الكرك (03/2387219)، الطفيلة (03/2241004)، معان (03/2132308)، وادي موسى (03/2156050)، العقبة (03/2012458)، وادي الأردن (05/3573111)، والأزرق (05/3835121

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
355688_12_1642239969

ورشة تدريبية في العقبة حول كتابة مقترحات المشاريع للجمعيات

17658_large

الأمير الحسن بن طلال يدعو إلى ضرورة القبول بمساحة الاختلاف وتجديد الخطاب الفكري

wMRZ5JvYyz18sg3RUxTe5xJp8kw1HARYHzX8DltX

ضبط 2.7 مليون حبة كبتاغون داخل شاحنتي حديد وفواكه عبر معبر جابر

M63A2096

الشونة الشمالية تسجل أعلى كمية هطول مطري في إربد

Qoq7yumA0o64HbcDOEkUjaSijZ1QO9zdcOT4Z6WE

النابلسي: نعمل على تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

شاهد تساقط الثلوج في رأس النقب - فيديو

أخبار متعلقة
M63A2096

العقبة تسجل أعلى هطول مطري - تفاصيل

10-12-1536x1025

6991 مصوتا على تعديلات قانون نقابة المهندسين والتصويت "مستمر"

IMG_3823

الهطول المطري.. الكرك الأعلى ومحافظات سجلت صفر - تفاصيل

122021913517423840458 (1)

توزيع الكهرباء: جاهزون للمنخفض

602cff1579b23

المنخفض القطبي يبدأ تأثيره على المملكة.. وزخات ثلجية على هذه المناطق - تفاصيل

12202118124828186321822

ما هي المرتفعات التي ستتساقط عليها الثلوج؟ - أسماء