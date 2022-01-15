توزيع الكهرباء ترفع جاهزيتها خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - أكدت شركة توزيع الكهرباء ، اليوم السبت، أن كوادرها على درجة عالية من الجاهزية استعداداً للمنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة، بما يضمن ديمومة استمرار التيار الكهربائي.

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وقالت مدير عام الشركة ريم حمدان إن الاستعدادات تهدف إلى ضمان التعامل الحيوي والسريع مع أي شكاوى وملاحظات في مناطق عملها في العقبة ومعان والطفيلة والكرك والأغوار ووادي الأردن والمنطقة الشرقية.



وأكدت حمدان أن الشركة ستعمل وفق أقصى الطاقات والجاهزية العالية وستكون على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة في المحافظات والبلديات من أجل ضمان تسخير كافة الآليات والأجهزة خدمة للمواطنين ومواجهة أي مشاكل وأعطال محتملة.



ودعت الشركة المواطنين، للاتصال بمركز خدمات المشتركين لإبداء الملاحظات، و الإبلاغ عن انقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني (080022288)، أو على الرقم (065001370)، أو الاتصال بغرف الطوارئ في مناطق الكرك (03/2387219)، الطفيلة (03/2241004)، معان (03/2132308)، وادي موسى (03/2156050)، العقبة (03/2012458)، وادي الأردن (05/3573111)، والأزرق (05/3835121

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