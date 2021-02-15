توزيع الكهرباء ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - رفعت شركة توزيع الكهرباء جاهزية كوادرها العاملة في جميع مناطق عملها بمحافظات المملكة؛ استعدادا للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع خلال اليومين القادمين.

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وقالت في بيان صحافي اليوم الاثنين إنها باشرت بتفقد الشبكات والمحطات وإزالة أي معيقات تحتاج إلى معالجة سريعة، وتجهيز جميع المركبات والآليات وتزويدها بالإجراءات الفنية كافة لضمان سيرها على الطرق في حال تراكم الثلوج، وتجهيز المعدات اللازمة للعمل في هذه الظروف وتوزيعها على الورشات الفنية.



وأعلنت الشركة عن تفعيل خطة الطوارئ وتوزيع الورشات الفنية للوصول إلى مواقع الأعطال بالسرعة القصوى وتحديد المسؤوليات، جنبا الى جنب مع متابعة المقاولين والتأكد من جاهزيتهم في حال تكسر أعمدة، مؤكدة استعدادها للتعاقد مع مقاولين يملكون آليات لفتح الطرق.



وأكدت الشركة وجود كوادرها في غرف الطوارئ بالتنسيق مع الحكام الإداريين والأشغال العامة والدفاع المدني والقوات المسلحة، لافتة إلى أنها ستعلن بشكل مستمر عن أي تطورات في حال حدوث أي انقطاعات بالتيار الكهربائي ضمن مناطق امتيازها.



وأوضحت أنها زودت مركز المراقبة والتحكم ومراكز الاتصال بعدد من الموظفين والتأكد من جاهزية القواطع، مهيبة بالمواطنين الإبلاغ عن أي ملاحظات أو انقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني 080022288 أو 065001370 أو الاتصال بغرف الطوارئ في الكرك 03/2387219، والطفيلة 03/2241004، ومعان 03/2132308، ووادي موسى 03/2156050، والعقبة 03/2012458، ووادي الأردن 05/3573111، والأزرق 05/3835121.



--(بترا)

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