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الخميس، 26-11-2020 03:45 م

توزيع الكهرباء تكثف استعداداتها للمنخفض

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الوكيل الإخباري- أكدت شركة توزيع الكهرباء أن كوادرها على درجة عالية من الجاهزية للمنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة، مؤكدة تكثيف الاستعدادات لفصل الشتاء وبما يضمن ديمومة استمرار التيار الكهربائي.

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ووفق الناطق الرسمي باسم الشركة مساعد المدير العام للشؤون الفنية المهندس سامي الزواتين، فإن الشركة تعمل على تكثيف جاهزية كوادرها الفنية والورش الميدانية، استعداداً للمنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة ولفصل الشتاء بشكل عام.


وأوضح الزواتين أن الاستعدادات تهدف إلى ضمان التعامل الحيويّ والسريع مع أي شكاوى محتملة لانقطاعات في التيار الكهربائي في مناطق عمل الشركة

بالعقبة ومعان والطفيلة والكرك والأغوار ووادي الأردن والمنطقة الشرقية.


ودعا زواتين المشتركين الى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة والتوجه للوسائل الموفرة للطاقة، والتقليل قدر الإمكان من استخدام المدافئ الكهربائية، بهدف توفير الطاقة وكونها الأقل أماناً بين وسائل التدفئة الأخرى.


كما دعا الى الاتصال بمركز خدمات المشتركين لإبداء الملاحظات والابلاغ عن الانقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال (call center ) على الرقم المجاني (080022288) أو على الرقم (065001370 )، أو الاتصال بغرف الطوارئ في المناطق وهي:الكرك 03/2387219، الطفيلة 03/2241004، معان 03/2132308، وادي موسى 03/2156050، العقبة 03/2012458، وادي الأردن 05/3573111، الأزرق 05/3835121.


 




 

 


 

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