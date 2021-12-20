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الإثنين، 20-12-2021 10:28 ص

توزيع الكهرباء: جاهزون للمنخفض

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الوكيل الإخباري - أكدت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الاثنين، أن كوادرها على درجة عالية من الجاهزية استعداداً للمنخفض الجوي الذي تتأثر به الأردن، بما يضمن ديمومة استمرار التيار الكهربائي.

ووفق بيان للشركة فإن الاستعدادات تهدف إلى ضمان التعامل الحيوي والسريع مع أي شكاوى وملاحظات في مناطق عملها في العقبة ومعان والطفيلة والكرك والأغوار ووادي الأردن والمنطقة الشرقية.

وأكدت الشركة أنه ستعمل وفق أقصى الطاقات والجاهزية العالية وستكون على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة في المحافظات والبلديات من أجل ضمان تسخير كافة الآليات والأجهزة خدمة للمواطنين ومواجهة أي مشاكل وأعطال محتملة.


ودعت الشركة المواطنين، للاتصال بمركز خدمات المشتركين لإبداء الملاحظات، والإبلاغ عن انقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني (080022288)، أو على الرقم (065001370 )، أو الاتصال بغرف الطوارئ في مناطق الكرك (03/2387219)، الطفيلة ( 03/2241004)، معان (03/2132308)، وادي موسى (03/2156050)، العقبة (03/2012458)، وادي الأردن (05/3573111)، والأزرق (05/3835121).

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