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الأحد، 17-04-2022 02:31 م

توزيع الكهرباء: 250 ألف مشترك بخدمة التيار الكهربائي

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الوكيل الإخباري - صادقت الهيئة العامة لشركة توزيع الكهرباء خلال اجتماعها العادي اليوم الأحد، على البيانات المالية والإدارية للشركة، بحضور مندوب مراقب الشركات واكتمال النصاب القانوني.

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وبحسب البيانات المالية الرسمية، ارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 15.9 بالمئة في نهاية عام 2021 لتسجل نحو 527 مليون دينار، بينما ارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة 2.55 بالمئة لتسجل 32.5 مليون دينار.


وخلال عام 2021، تم توصيل خدمة التيار الكهربائي إلى 9707 مشتركين جدد، ليصبح العدد الإجمالي للمشتركين بالتيار الكهربائي العاملين حتى نهاية العام نحو 250 ألف مشترك.


واستطاعت الشركة خلال العام الماضي، زيادة اطوال شبكات الجهد المتوسط إلى 6486 كيلومترا، في حين رفعت اطوال شبكات الجهد المنخفض إلى 7957 كيلومترا، بينما رفعت عدد محولات التوزيع إلى 6667 محولا.


وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة سمير مراد، أن الشركة واصلت البناء على الإنجاز لتعزيزه وزيادته خلال العام 2021 بدعم من جميع مكوناتها، حيث تضافرت الجهود الإدارية والفنية بقيادة المدير العام للشركة، للبقاء على طريق النجاح، جاهدين في العمل لإدامة إيصال التيار الكهربائي وتقديم الخدمة الأفضل للمشتركين.


وأضاف أن الشركة واصلت عملية التحديث المستمر والعمل بموجب خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة، إلى جانب دعم وتعزيز قسم الشكاوى والاتصال وتوفير الأرقام المجانية للمواطنين لإبداء ملاحظاتهم، وتجهيز غرف السيطرة والتحكم، والتي تتيح معرفة واقع الخدمات الكهربائية المقدمة في المحافظات المعنية من المركز في عمان، وتوجيه العمل لمعالجة أية اختلالات في الحالات الطارئة وبسرعة فائقة.


وأشار إلى أن الشركة طوّرت منظومة المراقبة والتحكم للاستفادة من ميزات النظام بأفضل ما يمكن حيث تم العمل على تركيب شاشات مراقبة في المواقع المختلفة وفي مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كما تم ربطها مع مركز المراقبة والتحكم في المكاتب الرئيسية.


وأكد مراد دور الشركة في تنمية المجتمعات المحلية في مناطق امتيازها، حيث نفذت سلسلة من المشاريع التعليمية والبيئية، وباشرت خلال العام 2021 بمشاريع خيرية كصيانة المدارس، وإعداد مراكز صحية، وإقامة حملات التبرع بالدم وسلسلة محاضرات توعوية لخطر استجرار التيار الكهربائي.


بدورها، قالت مدير عام الشركة، المهندسة ريم حمدان السعودي، إنه تم رفع محطات التحويل خلال العام الماضي بعدد 590 محطة جديدة، في موازاة استمرار عمل الشركة على توريد العدادات الذكية أحادية وثلاثية الطور، وبلغ عدد العدادات الذكية العاملة في الشركة من مختلف الأنواع 58300 عداد.


وأكدت السعودي أن الشركة ستواصل البناء على الإنجاز المتحقق، خاصة في إعداد سجل للموجودات الثابتة الخاصة في الشركة، والاستمرار بتنفيذ مشروع منظومة العدادات الذكية، واستقبال طلبات ربط أنظمة الطاقة المتجددة، والانتهاء بشكل كامل من اعمال اتمتة النظام الكهربائي، جنبا الى جنب مع الاستمرار في سير الاعمال والنشاطات بالشركة من خلال التوسع في تطبيق تطبيقات SAP.


وشددت على أن الشركة واصلت العمل للحد من استجرار الكهرباء ولمواجهة بعض الحالات المستعصية لاستجرار التيار الكهربائي، بالتعاون مع مديرية الأمن العام/ قوات الدرك، وذلك لتقديم الدعم والحماية اللازمة لممتلكات وموظفي الشركة أثناء تأدية عملهم لضبط أية اعتداءات على خطوط الكهرباء والمعدات والمنشآت الكهربائية التي تقع ضمن مناطق عمل الشركة.

 




 

 


 

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