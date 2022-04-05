توزيع بطاقات غذائية على 30 ألف أسرة خلال شهر رمضان

الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح الثلاثاء، إنه سيتم توزيع بطاقات على الأسر الفقيرة والمحتاجة بعدد إجمالي يصل إلى 30 ألف أسرة وبواقع 100 دينار، لتشمل هذه البطاقات التسوق من خلال المؤسسة المدنية والعسكرية.



وأضاف خلال حديثه لـ "المملكة"، أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت أيضا بتوزيع بطاقات من المؤسسة العسكرية وطرود غذائية في مكاتب صندوق المعونة الوطنية بما مجموعه حوالي 85 ألف ما بين بطاقة وطرد.



وأشار المفلح إلى أن التوزيع سيبدأ غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس في محافظات الجنوب والشمال وسيستمر مع نهاية الأسبوع ليشمل كل مكاتب الوزارة، مضيفا أن "هناك كمية من البطاقات والطرود ستوزع في البادية الشمالية الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية".

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وبين أن "التوزيع يشمل الأسر التي تنطبق عليها شروط وأسس تم وضعها بحيث يتم صرفها للأسر المنتفعة لمرة واحدة فقط".