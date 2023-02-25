توزيع جوائز مسابقة بناة المستقبل الإبداعية على الفائزين في عمان

الوكيل الاخباري- رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، صباح اليوم السبت، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، حفل توزيع جوائز مسابقة بناة المستقبل الإبداعية بدورتها الرابعة.

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وحضر حفل توزيع الجوائز، مدير عام دائرة المكتبة الوطنية نضال العياصرة، ومؤسس ملتقى بناة المستقبل عصام الزواوي، وأعضاء الهيئة الإدارية للملتقى وحشد من أهالي الطلبة ومعلميهم، وأدارته سونا الرفاعي.



وأثنت النجار على حضور طلاب المدارس الفاعل في المسابقات الإبداعية، مؤكدة أن هذه الجوائز تعتبر دافعة لهم لتطوير مواهبهم وصقلها بالدراسة.



وقال رئيس الهيئة الإدارية للملتقى، الدكتور يوسف العزيزي، أن المسابقة الإبداعية هدفت إلى تمكين شباب المستقبل وتنمية مواهبهم ونشاطاتهم الثقافية وإبرازها.



فيما أشار رئيس مجلس أمناء جائزة ملتقى بناة المستقبل الإبداعية الدكتور مصلح النجار، إلى أن الطلاب الفائزين ينبؤون بمستقبل طيب، كونهم سائرين على طريق الابداع.

