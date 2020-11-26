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الخميس، 26-11-2020 12:18 م

توزيع حقائب صحية للحد من انتشار كورونا في عجلون

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الوكيل الإخباري- وزع الهلال الأحمر الأردني فرع محافظة عجلون اليوم الخميس، حقائب صحية على أبناء المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والاهلية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي وبدعم من الحكومة اليابانية.

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وقالت رئيسة فرع الهلال الاحمر بعجلون نبيهة السمردلي في تصريح صحفي، إن هذه الحملة تأتي لمساندة الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولتعزيز برامج التوعية بين المواطنين للالتزام بالتعليمات والشروط الصحية للحد من انتشار هذا الوباء، ضمن اجراءات السلامة العامة.


ووزع متطوعون نشرات صحية حول أهمية النظافة الشخصية واتباع التعليمات والارشادات الصحية.


 




 

 


 

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