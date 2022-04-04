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الإثنين، 04-04-2022 09:02 م

توزيع طرود غذائية بقيمة 100 ألف دينار على اسر اردنية

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الوكيل الاخباري - وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، الاثنين، اتفاقية ثلاثية لحملة طرود الخير الرمضانية مع شركتين خاصتين لتوزيع طرود غذائية بقيمة 100 ألف دينار.

وبموجب الاتفاقية، سيجري إطلاق مبادرة “توزيع طرود الخير بشهر رمضان المبارك”، والتي تشتمل على مواد تموينية سيجري توزيعها على مجموعة من الجهات الخيرية والإنسانية والأسر الفقيرة.

وحسب الاتفاقية الموقعة، والتي تعد استجابة لمبادئ المسؤولية الاجتماعية، تلتزم إحدى الشركات بدفع 100 ألف دينار، فيما تقوم الشركة الأخرى بتجهيز الطرود الخيرية البالغ عددها 3226 طردا من الطرود الخيرية، وفقا لمعايير الجودة واللوائح الصحية الخاصة بالطرود التموينية في الأوقات المتفق عليها بين أطراف الاتفاقية، بما في ذلك أيام الجمع والعطل الرسمية.

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