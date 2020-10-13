توزيع طرود غذائية على أسر متضررة من كورونا

الوكيل الإخباري - بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الزراعة، وضمن "مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الاسر الريفية من الفقر"، اليوم الثلاثاء، بتوزيع الطرود الغذائية على العائلات المتضررة من جائحة كورونا في عدد من محافظات المملكة من الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين.

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واوضحت الهيئة في بيان، ان المشروع يهدف الى توزيع 34960 طردا في 6 محافظات، تشمل "المفرق، إربد، جرش، عجلون، مأدبا والعاصمة عمان.



ويأتي المشروع بدعم وتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" ومؤسسة المجتمع المفتوح- لندن، كدعم للحكومة الاردنية للتخفيف من اثر العبء الذي وقع على الاسر الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين، واسر اللاجئين السوريين الذين تضرروا نتيجة توقف أعمالهم أو مصادر دخلهم بسبب كورونا، وما رافقها من إجراءات احترازية من قبل الحكومة لمنع انتشار الوباء .



من جهته، قال مساعد الامين العام للهيئة محمد الكيلاني، إن تم اليوم البدء بتنفيذ مشروع توزيع الطرود الغذائية على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين، في إربد والمفرق والعاصمة عمان وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية والحكام الاداريين ومديريات التنمية الاجتماعية، بحسب الاسماء التي ترد للهيئة من صندوق المعونة الوطنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.



