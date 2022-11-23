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الأربعاء، 23-11-2022 06:43 م

توزيع طرود لأسر عفيفة في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - نفذت جمعية "دوقرة" الخيرية، اليوم الأربعاء، وضمن برنامج نشاطاتها الدورية وبالتعاون مع نادي سيدات سلاح الجو الملكي الأردني، يوماً خيرياً اشتمل على توزيع طرود خير للأسر العفيفة في منطقة قرى بني هاشم والسخنة والمجرشة.

وقال رئيس بلدية الهاشمية ورئيس الجمعية عبد الرحيم القلاب العموش، لـ(بترا)، إن هذا النشاط يأتي بهدف مساعدة الأسر المحتاجة من خلال تلمس احتياجاتهم المعيشية، لافتاً إلى أن الجمعية بدأت بتنفيذ جملة من النشاطات والفعاليات وفق خطة عمل أعدتها لهذه الغاية.

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