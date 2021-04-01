توزيع قسائم شرائية بقيمة ٣٥ دينار على عائلات اردنية قبل رمضان



الوكيل الاخباري -

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قال وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح ان الوزارة ستعمل على توزيع قسائم غذائية لنحو ٢٨٥ الف أسرة بقيمة اجمالية ١٠ مليون دينار قبل شهر رمضان المبارك.وقال المفلح في تصريحات صحفية ان القسائم سيستفيد منها الفئات الاكثر ضعفا من المواطنين الأردنيين اضافة الى حملة بطاقة ابناء الاردنيات وابناء غزة واللاجئين في المخيمات الفلسطينية.وبين ان المنتفعين من البرنامج والذي تم اطلاقه ضمن الحزمة الحكومية للتخفيف عن المواطنين سيتيح للمنتفعين شراء مواد غذائية من المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية وذلك بقسيمة قيمتها ٣٥ دينار للعائلة الواحدة.