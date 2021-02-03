توزيع مساعدات على أسر اردنية

الوكيل الاخباري -

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أنهت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، مشروع توزيع كسوة الشتاء للأسر العفيفة والمحتاجة بالمملكة.وقال بيان صحافي صادر عن الهيئة، اليوم، إن المشروع وصل إلى نحو 18088 من الأسر العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن، من خلال توزيع بطانيات وحقائب شتوية لكل أسرة حسب احتياجاتها لفصل الشتاء.وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود الحزيم إن فرع المركز بالأردن بصدد إطلاق مشاريع إغاثية متنوعة لمد يد العون للأسر العفيفة والمحتاجة.من جهته، قال مساعد أمين عام الهيئة محمد الكيلاني إن هذه المشاريع وبدعم من مركز الملك سلمان ستسهم في تغطية الاحتياجات الرئيسة للفئات المستهدفة من الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين.وقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بـ 90 ألفا في مختلف محافظات المملكة.