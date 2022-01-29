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السبت، 29-01-2022 03:51 م

توزيع مساعدات على أسر في عدد من مناطق المملكة

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الوكيل الاخباري - قدمت حملة البر والإحسان، في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)،، مساعدات طارئة لعدد من الأسر العفيفة في عدد من المناطق شديدة البرودة في الاردن.

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وجاء تقديم المساعدات، بحسب بيان صحفي للصندوق اليوم السبت، في إطار حملة الشتاء السنوية التي تنفذها الحملة بالتعاون مع شركائها، من خلال مراكز الأميرة بسمة للتنمية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة كافة.


وجرى خلال فعاليات الحملة، توزيع 900 طرد من الملابس الشتوية، و 500 طرد من المواد الغذائية ، و200 حرام شتوي، إضافة إلى 100 كوبون محروقات، وسجاد ومدافئ.

 

وتهدف المساعدات، التي ستواصل الحملة تقديمها للمزيد من الأسر في الأيام المقبلة، إلى المساهمة في التخفيف من معاناة الأسر المستهدفة، بسبب الظروف الجوية.

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