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الأربعاء، 14-04-2021 11:10 م

توزيع مساعدات على 660 أسرة سورية في عجلون

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الوكيل الاخباري - وزعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع الهلال الأحمر في عجلون اليوم الأربعاء، مساعدات على 660 أسرة سورية.
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وقالت رئيسة الهيئة الادارية للهلال الأحمر نبيهه السمردلي أن حملة التوزيع التي استمرت 3 أيام بواقع 220 أسرة يوميا، ضمن الاشتراطات الصحية والوقائية وأوامر الدفاع والبروتوكول الصحي من حيث التباعد وارتداء الكمامات.

وبينت أن المساعدات جرى توزيعها ضمن أسس عادله وكشوفات بأسماء الأسر لمساندتهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن نتيجة فيروس كورونا.

 




 

 


 

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