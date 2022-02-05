توزيع 180 طنا من الأحطاب مجانا في عجلون

الوكيل الإخباري - قال مدير زراعة محافظة عجلون المهندس حسين الخالدي إنه تم توزيع حوالي 180 طنا من الأحطاب على المواطنين مجانا، والتي سبق أن وافق مجلس الوزراء على توزيعها على الفقراء ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية وجوار الغابات مجانا (حطب عجلون لأهالي عجلون) وقام وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بإطلاق حملة التوزيع في شهر أيلول الماضي من محطة حراج اشتفينا، لافتا لوجود لجنة تشرف على عملية التوزيع.



وأضاف المهندس الخالدي أن الثلوج الاخيرة أدت إلى تكسير عدد من الأشجار الحرجية، خاصة المناطق الشمالية التي شهدت كثافة في الهطل الثلجي، حيث شكلت فرقا لتحديد الاضرار في الأراضي المملوكة والأشجار الحرجية وتم حصر حوالي 50 شجرة حرجية.



وكشف المهندس الخالدي أن الأضرار التي لحقت بالغابات والأشجار الحرجية كانت محدودة، مشيرا إلى أن الأضرار كانت بسيطة خاصة أشجار اللزاب والصنوبر وبعض الاشجار وأغصان الأشجار التي لا تحتمل تراكمات الثلوج.

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وبين المهندس الخالدي أن قسم الحراج ومراقبي الحراج والطوافين قاموا بالكشف على المناطق التي يشرفون عليها للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالأشجار الحرجية والتي كانت بسيطة، لافتا إلى أن الفرق ستقوم بجمع بعض الأشجار والاغصان المتضررة من الغابات، لتنظيف الغابات وسيتم جمعها في محطة حراج اشتفينا، مؤكدا أنه سيتم التواصل مع الوزارة حول كيفية التعامل مع الاحطاب التي سيتم جمعها، مبينا لم يتخذ بعد أي قرار حول التصرف بهذه الكميات.



ودعا المواطنون غيث محمد وعدنان المومني وعامر الزغول ومعن الصمادي وزارة الزراعة إلى استمرار توزيع أو بيع الأحطاب التي تجمعها مديرية الزراعة من مخلفات الحرائق والإنشاءات وفتح الطرق والمتساقطة بسبب تراكم الثلوج، أو التي تتم مصادرتها للمواطنين الأشد فقرا بأسعار رمزية، مطالبين السماح بجمع الأغصان من الغابات التي تسببت الثلوج الأخيرة بتكسرها، سيما وأن جفافها يشكل عاملا مساعدا في نشوب الحرائق خلال فصل الصيف.