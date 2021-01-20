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الأربعاء، 20-01-2021 02:36 م

توزيع 200 كوبون على أسر عفيفة في عجلون

تعبيرية


الوكيل الاخباري - وزعت لجنة زكاة وصدقات عجلون، اليوم الأربعاء، مئتي كوبون على عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، بحضور المحافظ سلمان النجادا.

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وقال مدير أوقاف المحافظة مصطفى الخشاشنة إن الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية تؤكد إرادة الهاشميين وعزيمتهم القوية للمضي في بناء الأردن ورفعته والسير على الخطى والقيم النبيلة، مبينا أن الحملة تأتي للوقوف مع جميع الفئات والشرائح في مثل الظروف الاستثنائية.


واشاد بجهود اللجنة في تقديم الدعم والمساندة للأسر الفقيرة والمحتاجة، داعيا جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعية لتقديم الدعم اللازم للجان الزكاة والجمعيات الخيرية لتتمكن من القيام بدورها في نشر ثقافة التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف وأخلاقنا العربية الأصيلة.


وقال رئيس لجنة الزكاة جهاد الصمادي أن لجنة الزكاة تسعى جاهدة لإيصال الدعم والمساعدة إلى مستحقيها ضمن أسس واضحة تحقق العدالة، مشيرا إلى أن اللجنة تعتمد في توزيعها للمعونات على المحتاجين مسوحا ودراسات ميدانية وزيارات منزلية للأسر العفيفة.


--(بترا

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