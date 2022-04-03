توزيع 30 ألف بطاقة غذائية مدعومة لأسر عفيفة بمناسبة شهر رمضان

الوكيل الاخباري - أنهت وزارة التنمية الاجتماعية، توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة على 30 ألف أسرة عفيفة مستفيدة في جميع مناطق المملكة، في إطار المبادرات الملكية السامية، التي يجري إطلاقها بتوجيهات ملكية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وأشارت الوزارة أن البطاقات الممغنطة المدفوعة مسبقًا، تمكن الأسر العفيفة المستفيدة من شراء مواد غذائية وتموينية بقيمة 100 دينار من أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية في جميع مناطق المملكة تسهيلًا على الأسر المنتفعة.

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