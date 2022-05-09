توسعة وتأهيل عدد من المدارس في الكرك - أسماء

الوكيل الإخباري - تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات اليوم الاثنين عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك.

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واستهلت الدكتورة قبيلات جولتها التفقدية في مدرسة القطرانة الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية بحضور مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد علي قبلان الدعجة، ومديرة التربية والتعليم الدكتورة مي الرهايفة، وعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة، حيث أوعزت بإضافة جناح يضم 6 غرف صفية وتأهيل ملعب المدرسة، وصيانة كافة مرافقها.

وتضمنت الجولة التفقدية زيارة لمدرسة الحجايا الأساسية للبنين، حيث أوعزت الأمين العام بإضافة 4 غرف صفية وتأهيل ملعب المدرسة.



كما تضمنت الجولة زيارة لعدد من المدارس في بلدة السلطاني، بحضور رئيس البلدية وأعضاء اللامركزية، شملت مدرسة سد السلطاني الثانوية للبنين، حيث أوعزت الدكتورة قبيلات بإنشاء نواة مدرسة من طابقين بواقع 8 غرف صفية ووحدة صحية وملعب.



كما اطلعت على الواقع التعليمي، وسير العملية التعليمية في مدرستي سد السلطاني الثانوية المختلطة والسلطاني الأساسية المختلطة، حيث أوعزت لإدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة بإيجاد مبنى بديل بدل المبنى المستأجر، وذلك لتحسين العملية التعليمية والتخفيف من الاكتظاظ في هذه المدارس.

وتضمنت الجولة التفقدية زيارة لبلدة البيضا، حيث اطلعت الأمين العام على سير العملية التعليمية في مدرستي المشروع الأبيض الثانوية للبنين والمشروع الأبيض الأساسية المختلطة في منطقة الوادي الأبيض، حيث أوعزت بتأهيل ملعب المدرسة وبناء مظلات للطلبة وإضافة 4 غرف صفية فيها.



وأكدت الدكتورة قبيلات خلال لقائها عددا من أعضاء المجتمع المحلي وأولياء الأمور خلال الجولة التفقدية سعي الوزارة لاستحداث مدارس جديدة، وبناء إضافات صفية وعمل الصيانة اللازمة للمدارس كافة لسد حاجات المناطق في ضوء الواقع والتخلص من الأبنية المستأجرة ومعالجة مشكلة اكتظاظ الطلبة في الغرفة الصفية

وأشارت إلى حرص الوزارة على بناء شراكات فاعلة مع المجتمع المحلي، مشيدة بدور المجالس المحلية واللامركزية في تلمس احتياجات مناطقهم في المجالات التربوية المختلفة، وتزويد الوزارة بالتغذية الراجعة للعمل على تلبية الممكن منها وتضمينها في خططها المستقبلية.