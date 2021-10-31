توسعة وتفعيل ورفد أقسام بمستشفى الزرقاء

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الدكتور محمود دولة، إنه جرى رفد المستشفى بأحد عشر طبيبا من تخصصات طبية متنوعة وتوسعة قسم غسيل الكلى في المستشفى للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأوضح دولة، خلال لقاء صحفي، الأحد، أن هذه التخصصات اشتملت على أخصائي ترميم وتجميل، وعظام وزراعة مفاصل، وجراحة عنق وغدد صماء ، وأورام الكلى والمسالك البولية، وتخدير عام ، وتخدير قلب.



كما تمثلت التخصصات الأخرى بأمراض قلب الأطفال، والغدد الصماء عند الأطفال، وأمراض الأعصاب عند الأطفال، وأمراض الكلى عند الأطفال، إضافة إلى أخصائيي جراحة أشعة تداخلية، وأشعة تشخيصية.



وأكد دولة أنه جرى تفعيل قسم العلاج الطبيعي في المستشفى بعد تزويده بجميع الأجهزة الفنية اللازمة، ورفده بطبيبين أخصائيين بالعلاج الطبيعي، وكذلك فنيين بالعلاج الفيزيائي.



وأوضح أن أدوية الأمراض المزمنة تصرف للمرة الأولى من عيادات المستشفى وصيدلياتها، ثم يستطيع المريض صرفها من أي مركز صحي، بهدف تخفيف الضغط على المستشفى والتسهيل على المواطنين.



وبين أنّ عدد مرضى قسم غسيل الكلى في المستشفى يبلغ 120 مريضاً، مشيرا إلى توسعة القسم من خلال إضافة 8 أسرة جديدة ليرتفع عدد الأسرة بعد التوسعة إلى 28 سريراً.



وأشار دولة إلى أنه راجع المستشفى خلال الشهر الحالي 80 ألف مريض ومراجع، منهم تقريباً 34 ألف مراجع لقسم الإسعاف والطوارئ، ونحو 32 ألفا للعيادات الخارجية، و 4 آلاف حالة إدخال إلى المستشفى، فيما بلغ عدد مراجعي اللجان الطبية نحو 320 مراجعا.



واشار إلى أنه تم إجراء 230 عملية ولادة قيصرية، و450 طبيعية فيما تم إجراء نحو 700 عملية جراحية كبرى، و 450 صغرى، بينما بلغ عدد العمليات الجراحية اليومية التي لا تحتاج الى مبيت داخل المستشفى 420 عملية.

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