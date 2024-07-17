الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

هذا ما فعلته إدارة السير بعد ورود شكوى من مواطن

صدور نظام جديد بالجريدة الرسمية - تفاصيل

وقف العمل ببرامج التوزيع وضخ المياه في هذه المحافظة على مدار الساعة

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في مؤتة

وزير الداخلية يرافقه مدير الأمن العام يزوران إدارة السير

مؤسسة ولي العهد والمستقلة للانتخاب تختتمان سلسلة جلسات تعريفية بقانون الانتخاب

بيان صادر عن الحكومة الاردنية

رئيس الديوان الملكي يتلقي وفدا من أبناء عشيرة العلاونة وآل حداد وفعاليات شعبية وشبابية

الامن العام يكشف غموض العثور على جزء من جثة بسلحوب ويكشف هوية الضحية

3 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الأربعاء، 17-07-2024 06:18 م

توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في "الغذاء والدواء"

617522881c14b


الوكيل الإخباري - قررت لجنة الاعتماد في نظام الاعتماد والتقييس الأردني، توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن توسيع الاعتماد لمختبر الرقابة الدوائية الحاصل على شهادات اعتماد وطنية ودولية حسب أنظمة الجودة العالمية المتبعة لعمل المختبرات، سيسهم في تعزير إصدار تقارير مخبرية ذات دقة عالية تثبت سلامة وجودة وفعالية الدواء حسب المواصفات ذات العلاقة.


وأضاف أن القرار يعزز الثقة محليا ودوليا في نتائج الفحوصات الصادرة عن مختبر الرقابة الدوائية وزيادة الصادرات الوطنية الدوائية ورفد الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، والمساهمة في رفع معايير الجودة في المختبر ما يعزز اعتماد المؤسسة كجهاز رقابي معتمد دوليا من خلال مشروع انضمامها لمنظمة التفتيش العالمي ومشروع برنامج منظمة الصحة العالمية لاعتمادية وتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية.


وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تسعى باستمرار نحو توسيع مجال الاعتماد الوطني والدولي للفحوصات المخبرية وإدخال فحوصات حديثة بما يتناسب مع تطور الصناعة الدوائية ويواكب آخر المستجدات والتطورات العلمية والعالمية في مجال العمل المخبري فضلا عن المشاركة الدورية بفحوصات الكفاءة المخبرية وطنيا ودوليا للحصول على نتائج متميزة والمحافظة على ديمومة شهادة الاعتماد وفقا لمعايير ISO17025.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1721227254082

وزير الزراعة يحاضر في أكاديمية الشرطة حول واقع القطاع الزراعي

1721228824707

ورشة توعوية في جرش عن الوقاية من التسممات الغذائية وتلوث المياه

شرطة سير (3)

هذا ما فعلته إدارة السير بعد ورود شكوى من مواطن

WhatsApp Image 2024-07-17 at 5.55.06 PM

صدور نظام جديد بالجريدة الرسمية - تفاصيل

1721226822414

"مكافحة الأوبئة" يشارك بورشة لقيادة المختبرات في مسقط

489215_8_1701521274

وقف العمل ببرامج التوزيع وضخ المياه في هذه المحافظة على مدار الساعة

أخبار متعلقة
1721228824707

ورشة توعوية في جرش عن الوقاية من التسممات الغذائية وتلوث المياه

1720990623478

مراكز شبابية في المحافظات تنفذ أنشطة متنوعة

HAlgR7ShN1aAM9Y2clb92gtUTjWMAC3YCCaMoURY

الغذاء والدواء: الأردن لم يسجل أي حالة تزوير أدوية

1720706184034

مستشفى" السلط الجديد" يجري عملية نوعية لتصحيح العمود الفقري

b20c5fa4-d506-4179-8744-7ca9a74ca15f

شباب العاصمة ونادي أبو نصير يحتفلان باليوبيل الفضي

WhatsApp Image 2024-07-07 at 4.57.50 PM

انطلاق دورات مراكز تحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة