توسیع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الوكيل الإخباري - قررت لجنة الاعتماد في وحدة الاعتماد - نظام الاعتماد والتقييس الأردني JAS توسيع اعتماد مختبر الرقابة الدوائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجال الفحوصات المخبرية الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للأدوية المسجلة في المملكة. اضافة اعلان





قال مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار مهيدات، إن توسيع الاعتماد لمختبر الرقابة الدوائية الحاصل على شهادات اعتماد وطنية ودولية حسب أنظمة الجودة العالمية المتبعة لعمل المختبرات سيسهم في تعزيز إصدار تقارير مخبرية ذات دقة عالية تثبت سلامة وجودة وفعالية الدواء حسب المواصفات ذات العلاقة.





وأضاف أن القرار يعزز الثقة محليا ودوليا في نتائج الفحوصات الصادرة عن مختبر الرقابة الدوائية وزيادة الصادرات الوطنية الدوائية ورفد الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، فضلا عن المساهمة في رفع معايير الجودة في المختبر مما يعزز اعتماد المؤسسة كجهاز رقابي معتمد دوليا من خلال مشروع انضمامها لمنظمة التفتيش العالمي pics.





ومشروع برنامج منظمة الصحة العالمية WHO لاعتمادية وتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية WHO Benchmarking Programme.





وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تسعى باستمرار نحو توسيع مجال الاعتماد الوطني والدولي للفحوصات المخبرية وإدخال فحوصات حديثة بما يتناسب مع تطور الصناعة الدوائية ويواكب آخر المستجدات والتطورات العلمية والعالمية في مجال العمل المخبري فضلا عن المشاركة الدورية بفحوصات الكفاءة المخبرية وطنيا ودوليا للحصول على نتائج متميزة والمحافظة على ديمومة شهادة الاعتماد وفقا لمعايير ISO17025.



