توصيات بضرورة تطوير دورات للمقبلين على الزواج في الأردن

الوكيل الإخباري - نظّم مركز العدل للمساعدة القانونية في عمان ورشة عمل نقاشية حول "الإطار التشريعي والإجرائي الناظم لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عام"، وبحضور من القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، و مختصين، وخبراء، ومحامين.

اضافة اعلان



وتضمنت الورشة في بداية جلستها الأولى مداخلة لعرض نتائج ورقة تحليلية أعدها مركز العدل حول "الإطار التشريعي والإجرائي الناظم لزواج من هم دون سن 18"، وذلك من خلال تبيان مدى مراعاة النصوص القانونية والإجراءات الواردة في التعليمات والنماذج المستخدمة ما يضمن تطبيق الاستثناء الوارد في القانون، ووفقًا لمبدأ المصلحة وفي أضيق الحدود.



بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز على العمل على تعديل تعليمات زواج من هم تحت سن 18 لتحسين الضوابط التي تحكم إجراءات منح الإذن لا سيما وأنه قد طرأ تعديلًا على نص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية خلال العام 2019 والذي صدرت بموجبه التعليمات، والتأكيد على أن ورود آلية للتحقق من تطبيق كافة الشروط الواردة ضمن تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عام؛ تضمن تحقيق المصلحة وتجنّب طرق التحايل على النصوص القانونية.



وتضمنت ورشة العمل مداخلات متوزعة ضمن جلستين عمل، إذ تضمنت الجلسة الأولى أيضًا مداخلة لعرض أبرز ما خلصت إليه الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبل المجلس الأعلى للسكان في السياق، ودور دائرة قاضي القضاة واجراءاتها في تنظيم منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن 18 عام.



وتناولت الجلسة الثانية الآثار الصحية المترتبة على الزواج لمن هم دون سن 18 عام، ومداخلة من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة حول الآليات العلمية لتطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة " زواج القاصرات في الأردن"، وتطرقت المداخلة الأخيرة للجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى الحديث حول تطلعات نحو حلول وبدائل للحد من زواج من هم دون سن 18 عام.



وجاءت أبرز التوصيات بالتركيز على ضرورة تكامل الجهود من قبل كافة الجهات المعنية والمختصة بما فيه تحقيقًا للمصلحة والضرورة لمن هم دون 18 عام، إضافة إلى ضرورة الوقوف على أثر دورات المقبلين على الزواج لغايات تطوير الدورات أو التعديل عليها.



كما تضمنت التوصيات التأكيد على اهمية مراعاة الآثار الصحية النفسية والجسدية المترتبة على الزواج، وأكد المشاركون على الحاجة لإجراء دراسة تشاركية متخصصة تركز على مراعاة الإجراءات للمصلحة والضرورة وأن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة باللاجئين، وإيجاد قاعدة بيانات شاملة لكافة المناطق والفئات والجنسيات وأن يتم العمل عليها بشكل مستمر لمتابعة العمل بالتعليمات بشكل يضبط الإجراءات وبما يراعي المصلحة والضرورة حسبما جاء عليه النص في القانون.



وشارك في الجلسة النقاشية ممثلون عن دائرة قاضي القضاة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس الأعلى للسكان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وزارة التنمية الاجتماعية ووزارتي الصحة والتربية والتعليم ودائرة الإحصاءات العامة وممثلون من مختلف إدارات الأمن العام، واتحاد المرأة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز الدراسات والبحوث- مؤسسة الملك حسين والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة، إضافة إلى مجموعة من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.



ويذكر أن مركز العدل يعمل على تعزيز الحق بالوصول للعدالة للجميع ودعم منظومة العدالة بشكلٍ عام، وذلك من خلال بناء وتفعيل الشراكات الاستراتيجية والمساهمة في تطوير قدرات العاملين مع الفئات المستهدفة، وبشكّل يخدم ويدعم سبل التمكين القانوني لتلك الفئات ضمن مختلف القطاعات.

