توصيات جديدة لشهر رمضان قيد الدراسة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر حكومي مُطلع ، أن الحكومة ما زالت تدرس الإجراءات التخفيفية ، ليُصار إلى الإعلان عنها قبيل شهر رمضان المبارك.
وأشار المصدر ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لم يتضح بعد "السيناريو" المعتمد لتلك الإجراءات ، منوهة أن الوضع الوبائي الراهن في المملكة يُحتّم "التريّث" في اتخاذ القرارات .
وعن موعد الإعلان عن القرارات المرتقبة ، سواء أكانت بشأن ساعات الحظر الجزئي ، ومصير صلوات المغرب والعشاء والفجر في الشهر الفضيل ، بيّن أنه " لا يوجد حتى اللحظة موعد مُحدد للإعلان عن القرارات ، كما أن التوصيات أمام الحكومة للبحث فيها".
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