توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

الوكيل الإخباري - ما زالت الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة تتوالى ، لدراسة الوضع الوبائي الراهن بشأن فيروس كورونا.

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وكان مصدر طبي مسؤول أكد في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري " ، أن هنالك توصيات عديدة لعودة الحياة تدريجيا في المملكة، إلا أنها بحاجة إلى دراسة مستفيضة ، مرجحا أن يكون هنالك إجراءات حكومية قادمة ، خلال الأسبوعين القادمين ، بعد تقييم الوضع الوبائي الراهن ، من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس .

ولفت المصدر ، أن هنالك أمورا يجب النظر إليها بجدية تحسّبا من تفشّي الوباء ، مشيرا أن الإجراءات القادمة ، ستكون لصالح الأردنيين ، شرط الالتزام بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، للوصول إلى ما يسمى "تسطيح المنحنى الوبائي".

الأردنيون ، يترقبون الإعلان الحكومي عن تلك القرارات ، منتظرين "الانفراج القريب" ، خاصة مع بدء العام القادم ، تزامنا مع توفير اللقاح ضد الفيروس خلال شهرين .

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