الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

برنامج الوكيل .. سائق تكسي يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

وزير المياه يبحث ومجلس محافظة الكرك مطالب المحافظة

نقابة المحامين تقرر منع الترافع لمدة أسبوع ووقف التدريب

الإثنين، 14-12-2020 08:32 ص

بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

توصيلات
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - ما زالت الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة تتوالى ، لدراسة الوضع الوبائي الراهن بشأن فيروس كورونا.

اضافة اعلان
 

وكان مصدر طبي مسؤول أكد في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري " ، أن هنالك توصيات عديدة لعودة الحياة تدريجيا في المملكة، إلا أنها بحاجة إلى دراسة مستفيضة ، مرجحا أن يكون هنالك إجراءات حكومية قادمة ، خلال الأسبوعين القادمين ، بعد تقييم الوضع الوبائي الراهن ، من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس .

 

ولفت المصدر ، أن هنالك أمورا يجب النظر إليها بجدية تحسّبا من تفشّي الوباء ، مشيرا أن الإجراءات القادمة ، ستكون لصالح الأردنيين ، شرط الالتزام بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، للوصول إلى ما يسمى "تسطيح المنحنى الوبائي".

 

الأردنيون ، يترقبون الإعلان الحكومي عن تلك القرارات ، منتظرين "الانفراج القريب" ، خاصة مع بدء العام القادم ، تزامنا مع توفير اللقاح ضد الفيروس خلال شهرين .

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202017215340642987402

تصريح حكومي بشأن جدولة القروض

maxresdefault

تصريح جديد لنقيب المحامين بشأن وقف المرافعات

1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

انخفاض عدد الإصابات النشطة بكورونا في الأردن

420201125429562347287

الأردن في المرتبة 79 عالميا في مؤشر المعرفة

ط

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

4cd1d060302f6a4ff6ce90005f0af1a8

السفارة السعودية في المملكة توجه رسالة الى مواطنيها

أخبار متعلقة
1120201501421907484029

الهياجنة : الوباء منتشر في كل مكان

كوز

توضيح حكومي حول قرارات جديدة صارمة بسبب كورونا

1120201616136270582987

الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة

1120201712231982968660

الصحة : نتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا الأربعاء والخميس

10202020152847483120624

الحكومة : لا قرار بخصوص فرض حظر شامل

1020201319042173838979

توضيح من ادارة الازمات حول اجراءات جديدة للتعامل مع كورونا