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لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية




السبت، 10-10-2020 10:09 ص

دراسة نتائج الحظر بعد اليومين

توصيات قادمة بعد الحظر الشامل

ظ
أرشيفية


الوكيل الإخباري - بعــد القرار الحكومي ، القاضي بفرض الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت ، ينتظر الاردنيون أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، على وقع التفاؤل بأن تكون هذه الخطوة الحكومية مُجديّــة.

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الأردنيون ، امتثلوا للقرار ، حيث أن المصلحة العامة ، تتطلّب الالتزام في المنازل ، في سبيل كبح جماح الفيروس، الذي بات كابوسا يؤرّق الجميع، ووصل مرحلة "التفشّي المجتمعي" .

 

وبعد مضي (48) ساعة ، سيتم الاجتماع مجدّدا في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، المنبثقة من وزارة الصحــة، في سبيل دراسة مدى نجاح قرار الحظر الشامل في التخفيض من أعداد الإصابات ، بالشكل المرجو ، وهل هذا القرار سيكون "بوصلة أمان" لوقف انتشار كورونا"، فق مصدر طبي في لجنة الأوبئة كان صرح لـ"الوكيل الإخباري" في وقت سابق.

 

توصيات قادمة ، بشأن الحظر الشامل ، وما إذا سيتم الاستمرار في القرار أو سيتم إعادة النظر به ، ذلك سيكون على طاولة لجنة الأوبئــة ، وستتضح معالم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة .

 

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