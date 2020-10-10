توصيات قادمة بعد الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - بعــد القرار الحكومي ، القاضي بفرض الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت ، ينتظر الاردنيون أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، على وقع التفاؤل بأن تكون هذه الخطوة الحكومية مُجديّــة.

اضافة اعلان



الأردنيون ، امتثلوا للقرار ، حيث أن المصلحة العامة ، تتطلّب الالتزام في المنازل ، في سبيل كبح جماح الفيروس، الذي بات كابوسا يؤرّق الجميع، ووصل مرحلة "التفشّي المجتمعي" .

وبعد مضي (48) ساعة ، سيتم الاجتماع مجدّدا في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، المنبثقة من وزارة الصحــة، في سبيل دراسة مدى نجاح قرار الحظر الشامل في التخفيض من أعداد الإصابات ، بالشكل المرجو ، وهل هذا القرار سيكون "بوصلة أمان" لوقف انتشار كورونا"، فق مصدر طبي في لجنة الأوبئة كان صرح لـ"الوكيل الإخباري" في وقت سابق.

توصيات قادمة ، بشأن الحظر الشامل ، وما إذا سيتم الاستمرار في القرار أو سيتم إعادة النظر به ، ذلك سيكون على طاولة لجنة الأوبئــة ، وستتضح معالم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







