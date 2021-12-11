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السبت، 11-12-2021 04:00 م

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

نظرية الجندر والهوية الجندرية (2)


الوكيل الإخباري - أوصى مديرو ومديرات تربية وتعليم، اليوم السبت، بإدماج قضايا النوع الاجتماعي بالأنشطة التربوية واستمرار تنظيم الورش للمعلمين والإداريين العاملين بالميدان لزيادة دمج مفاهيم النوع الاجتماعي بالعملية التعليمية. 

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كما أوصى المشاركون في نهاية الورشة التدريبية التي نظمتها جمعية "النساء العربيات" في الأردن، وعددهم 31 مديراً ومديرة، بضرورة أن تكون الأبنية المدرسية والمرافق المدرسية مراعية للنوع الاجتماعي وإعادة النظر في تخصصات التعليم المهني لتكون متاحة لكلا الجنسين، إذ أظهرت البيانات وجود فجوات في نسب الالتحاق بمختلف الفروع المهنية في التخصصات المتاحة للإناث والذكور.

 

وطالبت رئيس قسم النوع الاجتماعي والشراكات الاستراتيجية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة كفا عكروش في الورشة التي استمرت ليومين وتناولت قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات التعليمية، مؤسسات المجتمع المدني بضرورة زيادة تقديم الدعم والمساندة للوزارة لنشر ثقافة الوعي بقضايا النوع الاجتماعي وتكثيف العمل بهذا الجانب سواء من خلال المؤسسات الرسمية أو بشكل منفرد، داعيةً إلى أن تكون البرامج التدريبية بقضايا "الجندر" جزءاً من التنمية التعليمية المهنية.

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