الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

جونسون يدعو البريطانيين إلى تلقي جرعة معززة ضد فيروس كورونا

الحكومة تحذر الأردنيين : تحت طائلة المسؤولية

تحديد موعد نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية - تفاصيل

1.5 بالمئة نسبة إصابات كورونا في الجامعات

نذير عبيدات : المملكة تعاملت مع الوباء في عدة محطات

توصيات من لجنة الأوبئة بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون

تراجع أسعار الذهب عالميا

مجلس الصحفيين يستكمل تشكيل اللجان المركزية ويفتح الباب للتسجيل بالمساندة

الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كورونا تنتهي في 2022 لكن الفيروس لن يرحل

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

الأربعاء، 29-12-2021 06:54 م

توصيات من لجنة الأوبئة بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون

12202127174532514283939


الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة ومدير الشبكة الشرق أوسطية، الدكتور مهند النسور، إن الأردن جزء من المنظومة الصحية العالمية، حيث حاولت المملكة الاستجابة لجميع المعلومات المتوفرة، واجتهدت في إعداد الدراسات والأبحاث، مشيرا إلى وجود تحديات وكانت تتمثل في انتشار الإشاعات، مؤكدا أن الإشاعات كانت أخطر من الوباء. 

وأكد النسور ضرورة إشراك الشباب في التشجيع على الإقبال على المطاعيم، بأساليب وطرق علمية يقودها شباب مثقف ومتطوعون يهمهم المصلحة الوطنية، إذ الشباب شريك في صناعة الطريق والأمل، مؤكدا أن الأردن تميز في الإقبال على المطاعيم في بداية توفر المطاعيم، ولكن الآن يلاحظ أن هناك تراجعا في الإقبال في ضوء وجود المطاعيم بعدة أنواع. 

وأشار إلى أن الشباب بحاجة إلى إطلاق مبادرات شبابية للوصول لجميع أفراد المجتمع، وتبني خطابات علمية للتشجيع على الإقبال على المطاعيم، والالتزام بلبس الكمامة، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة، وخاصة في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تحذر الأردنيين : تحت طائلة المسؤولية

index-43

تحديد موعد نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية - تفاصيل

12202129103437902557561

1.5 بالمئة نسبة إصابات كورونا في الجامعات

11202126164539367177039

نذير عبيدات : المملكة تعاملت مع الوباء في عدة محطات

1220212122457549315204

مجلس الصحفيين يستكمل تشكيل اللجان المركزية ويفتح الباب للتسجيل بالمساندة

12202123172854647357624

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

أخبار متعلقة
820202395433621301785

التربية: التعليم الوجاهي سيستمر وتطعيم الطلبة ضد كورونا اختياري

مطاعيم-الاطفال

هام من "الصحة" حول توفر مطاعيم الأطفال في المراكز الصحية

تعبيرية

حجاوي: لهذه الأسباب زاد عدد وفيات كورونا

كورونا-الاردن-553-1602689024-1

ضبط شخص مصاب بـ"كورونا" داخل مقهى في عمّان

وزارة الصحة 2)

الصحة تعلن اسماء مراكز التطعيم ضد كورونا الأحد - اسماء

EhaOAuoXgAE7XEt

حجاوي لـ الوكيل : تقنيات جديدة للكشف عن "أوميكرون" في المطار