توصيات من لجنة الأوبئة بعد انتشار المتحور الجديد أوميكرون

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة ومدير الشبكة الشرق أوسطية، الدكتور مهند النسور، إن الأردن جزء من المنظومة الصحية العالمية، حيث حاولت المملكة الاستجابة لجميع المعلومات المتوفرة، واجتهدت في إعداد الدراسات والأبحاث، مشيرا إلى وجود تحديات وكانت تتمثل في انتشار الإشاعات، مؤكدا أن الإشاعات كانت أخطر من الوباء.



وأكد النسور ضرورة إشراك الشباب في التشجيع على الإقبال على المطاعيم، بأساليب وطرق علمية يقودها شباب مثقف ومتطوعون يهمهم المصلحة الوطنية، إذ الشباب شريك في صناعة الطريق والأمل، مؤكدا أن الأردن تميز في الإقبال على المطاعيم في بداية توفر المطاعيم، ولكن الآن يلاحظ أن هناك تراجعا في الإقبال في ضوء وجود المطاعيم بعدة أنواع.



وأشار إلى أن الشباب بحاجة إلى إطلاق مبادرات شبابية للوصول لجميع أفراد المجتمع، وتبني خطابات علمية للتشجيع على الإقبال على المطاعيم، والالتزام بلبس الكمامة، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة، وخاصة في ظل انتشار المتحور الجديد أوميكرون.

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