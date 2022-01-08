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السبت، 08-01-2022 09:43 م

توصيات من لجنة الاوبئة اثر انتشار متحور أوميكرون في الاردن

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 الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن الأردن يشهد انحسار في موجة متحور دلتا، متوقعاً أن تأثير متحور أوميكرون بدأ يظهر.

وأضاف في تصريحات لقناة المملكة السبت، أن متحور أوميكرون قد يصبح سائداً على دلتا الشهر المقبل.

وبين أن هناك خصوصية في الوضع الوبائي الأردني، وقد نشهد زيادة بالأرقام خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى ان الالتزام بالكمامة واللقاحات سيؤدي لجعل الاصابات بمقدرة القطاع الصحي.

وأشار إلى أن هناك انخفاض بحدود 30% عن ذروة الموجة.

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