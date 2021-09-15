توصيات هامة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن اللجنة وضعت خططا متكاملة للتعامل مع فصل الشتاء وتزامن الانفلونزا الموسمية مع وباء كورونا، تتضمن عدة محاور حتى لا يكون هناك خلط بين الانفلونزا الموسمية وكوفيد-19.



وأضاف حجاوي إن موسم الشتاء عادة يشهد انتشار الانفلونزا العادية ويرافقها انفلونزا الخنازير، وهذا العام ترافقت مع فيروس كورونا، ما يتطلب مزيدا من الالتزام باجراءات السلامة العامة والحذر .



واشار أن تناول الفيتامينات والعصائر الطبيعية والمشروبات الساخنة وتناول خافضات الحرارة له دور كبير في التخفيف من جميع الأعراض، وفي حال بقيت درجات الحرارة مرتفعة لدى الشخص المصاب يجب نقله للمستشفى واجراء فحص كورونا له.



وتابع: خلال الشتاء، يواجه الجهاز التنفسي عدة أمراض في وقت واحد، ولا نريد أن تنخفض المناعة لدى الشخص، ولذلك يجب التفريق بين الانفلونزا العادية وكورونا.

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