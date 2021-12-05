توصيات هامة من لجنة الأوبئة بعد ارتفاع إصابات ووفيات كورونا

الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة الأوبئة مهند النسور، لا نستبعد تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في الأردن، ولم يتم تسجيل إصابة حتى الآن.



ودعا إلى الحذر مع ارتفاع أعداد الوفيات، وأن اللجنة تراقب ارتفاع إصابات كورونا اليومية ونسب الفحوص الإيجابية.



وقال النسور في تصريحات صحفية، الأحد، إن الوضع الوبائي في الأردن مقلق جدا بعد ارتفاع وفيات كورونا.



كما دعا النسور إلى إعادة النظر بالبروتوكولات العلاجية بعد ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا .



وبين أن 82% من ادخالات إصابات كورونا من غير المطعمين، و87% من وفيات كورونا هي من غير المطعمين.

اضافة اعلان