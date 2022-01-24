الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 25-1-2022

بحث سبل زيادة وتعزيز الاستثمارات الصينية في العقبة

خاصية جديدة في تويتر للتغريد مع المقربين فقط

22 أصابة بضيق تنفس اثر الاستخدام الخاطئ للمدافئ

كوريا الجنوبية تسجل أعلى رقم بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

بوينغ تدخل سوق التاكسي الطائر باستثمار 450 مليون دولار

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط لامس 2%

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

3 اصابات بحادث تصادم على إشارات صويلح

الإثنين، 24-01-2022 07:12 م

توصيات هامة من لجنة الاوبئة بعد ارتفاع اصابات كورونا

1202214183211596433364


 
الوكيل الاخباري - توقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة حامد الزعبي، الاثنين، ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بسبب انتشار أوميكرون المتحور من كورونا.

وقال الزعبي، لـ"المملكة"، إنه من المتوقع أن ترتفع الإعداد ، وأضاف "نرجو أن لا تزيد أعداد الإدخالات إلى المستشفيات"
 
وأشار الزعبي إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات كان متوقعا نظرا لسرعة انتشار المتحور.

وأوضح أن أوميكرون مؤذي وقد يؤدي إلى وفيات لفئات معينة، منها غير متلقي اللقاح، لافتا النظر إلى أنه لايزال يشكل خطر على صحة الأشخاص.

"في هذه المرحلة نقلق من عدد الإصابات وقد يؤدي إلى زيادة أعداد الدخول للمستشفيات" .

وبين أن عدد الوفيات وإدخالات المستشفيات أقل مقارنة مع الموجات السابقة

وقال "نسعى إلى نسبة مناعة معينة من خلال اللقاح. بلغنا نسبة تقريبا 60% من الفئة المستهدفة ولكن ليس من مجمل السكان، وهذا يدعو إلى القلق".

ودعا إلى الالتزام بارتداء الكمامات والاقبال على اللقاح المضاد للفيروس خصوصا الجرعة المعززة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9898 - Copy

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

gettyimages-745484551

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

0L5A1599 - Copy

ارتفاع حالات كورونا النشطة في الأردن الى 49 ألفا و357 إصابة

غاز

مشروع جديد لتركيب وحدات غسيل أسطوانات الغاز

علم

الأردن يحافظ على ترتيبه العالمي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021

1202216185338647874302

بلدية إربد تكثف جهودها استعداداً لمواجهة المنخفض الجوي

أخبار متعلقة
كورونا 6

الأوبئة : دخلنا في موجة رابعة لكورونا

12202130124547917325192

توصيات من لجنة الاوبئة اثر انتشار متحور أوميكرون في الاردن

12202127174532514283939

لجنة الاوبئة توضح حول المتحور الجديد في فرنسا

120221204517311429304

لجنة الاوبئة : أمر الدفاع 35 شجع على أخذ اللقاح المضاد لكورونا

كورونا 6

لجنة الاوبئة : نحو 13 ألف اصابة كورونا خلال الأسبوع الوبائي الأخير من 2021

0L5A9529

توجه لإلزام موظفي القطاع العام على تلقي جرعة لقاح كورونا الثالثة