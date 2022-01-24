توصيات هامة من لجنة الاوبئة بعد ارتفاع اصابات كورونا



الوكيل الاخباري - توقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة حامد الزعبي، الاثنين، ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، بسبب انتشار أوميكرون المتحور من كورونا.



وقال الزعبي، لـ"المملكة"، إنه من المتوقع أن ترتفع الإعداد ، وأضاف "نرجو أن لا تزيد أعداد الإدخالات إلى المستشفيات"



وأشار الزعبي إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات كان متوقعا نظرا لسرعة انتشار المتحور.



وأوضح أن أوميكرون مؤذي وقد يؤدي إلى وفيات لفئات معينة، منها غير متلقي اللقاح، لافتا النظر إلى أنه لايزال يشكل خطر على صحة الأشخاص.



"في هذه المرحلة نقلق من عدد الإصابات وقد يؤدي إلى زيادة أعداد الدخول للمستشفيات" .



وبين أن عدد الوفيات وإدخالات المستشفيات أقل مقارنة مع الموجات السابقة



وقال "نسعى إلى نسبة مناعة معينة من خلال اللقاح. بلغنا نسبة تقريبا 60% من الفئة المستهدفة ولكن ليس من مجمل السكان، وهذا يدعو إلى القلق".



ودعا إلى الالتزام بارتداء الكمامات والاقبال على اللقاح المضاد للفيروس خصوصا الجرعة المعززة.

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