توصية بتخيير الاهالي بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد بالمدارس

الوكيل الاخباري - قال خبير الاوبئة الدكتور ابراهيم البدور، انه يجب تخيير اولياء امور الطلبة بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني.



وأكد البدور ، أن التعليم الوجاهي لا بد أن يكون موجودا، مشيرا الى أن التعليم موضوع حساس جدا، وجرب الأردن التعليم عن بعد لمدة عام ونصف وكانت نتائجه صعبة على الطلبة والمجتمع بحسب المملكة .



وأشار إلى أن مواطنين في القرى والبوادي والأماكن البعيدة عن مراكز المدن، لا يمتلكون التكنولوجيا التي يجب توافرها لاستمرار التعليم عن بعد بشكل جيد.



وبين أنه في ذات الوقت يتسبب تواجد الطلبة في المدارس والتجمعات بتسريع الاصابات ما يؤدي الى زيادة الاصابات اليومية، إلا أنه يجب على الاشخاص البالغين تلقي اللقاحات كي لا تنتقل اليهم الاصابات.



وأوضح أنه ليس من المنطق حرمان 2 مليون طفل من التوجه الى مدارسهم لتلقي تعليمهم.

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