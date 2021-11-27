توصية بتشديد الإجراءات في المملكة إثر متحور أوميكرون

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أوصى أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية وعضو اللجنة الوطنية للقاحات كورونا الدكتور ضرار بلعاوي الحكومة بالتشديد على الإجراءات الوقائية في المملكة بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية متحور "أوميكرون" بأنه مثيرا للقلق.

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وأضاف بلعاوي اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أنه يجب تشديد الرقابة على المعابر وحركة الطيران بين المملكة ودول العالم خوفا من دخوله إلى الأردن.



ودعا القادمين من دول العالم إلى الأردن إجراء فحص "PCR" قبل وعند دخول المملكة .



وكانت وزارة الداخلية قررت منع دخول غير الأردنيين القادمين من (جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني ،بتسوانا) إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد ، وسيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجراً مؤسسياً لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحصهم من الكورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.

