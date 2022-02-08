توصية بتطوير برنامج تدريبي للإعلاميين يتضمن أسس تغطية قضايا العنف الأسري

الوكيل الاخباري - أوصى إعلاميون وإعلاميات، بضرورة العمل على تطوير برنامج إعلامي تدريبي ودليل إعلامي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، يستهدف الإعلاميين ومؤسساتهم لأسس التغطية الصحفية لقضايا العنف الأسري، والمعالجة الإعلامية لها بعيدا عن الإثارة والتجاوزات القانونية والمحاذير التي يجب تجنبها؛ ونقلها للرأي العام بمهنية وحيادية؛ بهدف الاهتمام بها وإيجاد الحلول لها.



وأكّدوا، في اجتماع نظمته "الشبكة القانونية للنساء العربيات" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اليوم الثلاثاء، أهمية تنظيم حملات إعلامية توعوية ممنهجة، تسلط الضوء على التبعات القانونية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن العنف الأسري وأثرها على الأسر والمجتمع بشكل عام، خاصة وأن الأسرة تشكل اللبنة الأساسية في التكوين الاجتماعي الإنساني.

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