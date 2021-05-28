توصية بربط الأمن الغذائي بالخطة الوطنية للتنمية المستدامة

الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الثالث للصناعات الغذائية والدوائية، بضرورة ربط خطط الأمن الغذائي والخطط الوطنية للتغذية والصحة بالخطة الوطنية للتنمية المستدامة.

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وأكدوا خلال المؤتمر الذي عقد في جامعة مؤتة واختتم أعماله أمس الخميس، أهمية استحداث تكنولوجيا للتصنيع الغذائي في اطار استدامة أمن وسلامة الغذاء وزيادة الانتاج الحيواني من خلال تطوير انتاج الهجين (مبكرة النضج) ودراسة التنوع الوراثي لأصول الحيوانات تحت الظروف البيئية المختلفة والعمل على وضع خطط مستقبلية لتقليل الفاقد من الغذاء والفاقد المائي وتشجيع الحصاد المالي وتعظيم الاستفادة من امكانيات الانتاج الغذائي المحلي.



وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز وظائف مراقبة الأغذية من حيث الفحص واختبار سلامة الأغذية وتطوير قدرات الممارسين في مجال سلامة الاغذية، وتعزيز مبدأ التكامل العربي في مجال إنتاج الغذاء وإزالة العوائق وتسهيل انسيابية السلع بين الدول.



وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الجامعة الدكتور وليد الواضية، إن المؤتمر عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد وشارك فيه باحثون وأكاديميون وخبراء في مجالات الغذاء والدواء من مختلف الجامعات ومؤسسات القطاع العام والخاص، وقدمت خلاله 40 ورقة بحثية ونقاشية حول الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية وجودة الغذاء وسلامته وتطوير قطاع الصناعة والتجهيزات الطبية.



بدوره، ثمن رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان جهود المشاركين في المؤتمر والتي أفضت الى توصيات لتقديم حلول علمية وعملية من شأنها خدمة القطاعات الغذائية والدوائية والتخفيف من الآثار التي لحقت بها جراء التداعيات التي رافقت جائحة كورونا والتحديات التي فرضتها.

--(بترا)