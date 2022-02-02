توصية برفع الرواتب من 15 الى 50 دينارا - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أوصت اللجنة المالية، الأربعاء، للحكومة دراسة رفع رواتب الموظفين الذين تقل رواتبهم عن (300) دينار

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وقال السعودي خلال اجتماع للجنة مع الفرق الاقتصادي الحكومي، إن اللجنة تريد معرفة الأثر المالي لو تم زيادة من هم رواتبهم أقل من 200 دينار (50 دينار)، ومن رواتبهم أقل من 250 دينار يتم زيادتهم 25 دينار، ومن رواتبهم أقل من 300 دينار يتم زيادتهم 15 دينار.

من جهته قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عياش إنه لا بد من رفع الرواتب لانعاش السيولة في السوق الاردني، والتغلب على حجم التضخم في الأردن.

واشار عياش لـ " الوكيل الاخباري" إلى أنه من المتوقع أن يُقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة ربع نقطة، بعد أن يرفعه البنك الفدرالي الأمريكي خلال الايام القادمة.

ووفقا لقراءات "الوكيل الإخباري" لم تخصص الحكومة في موازنة العام الحالي، اي مبالغ لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي تستحوذ على اكثر من 60% من الموازنة العامة.

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