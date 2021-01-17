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الأحد، 17-01-2021 06:17 م

توصية برفع السعة المقعدية لوسائط النقل العام

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الوكيل الاخباري - أوصت هيئة النقل التابعة لهيئة تنظيم النقل البري، برفع السعة المقعدية في وسائط النقل العام إلى اللجنة الوطنية للأوبئة، حسب  مدير عام الهيئة صلاح اللوزي.
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وقال اللوزي، الأحد، إنّ لجنة الأوبئة ستدرس التوصية، وتصدر قرارها النهائي بخصوصها، مؤكداً أن الهيئة ستكثف من جهودها الرقابية على وسائط النقل العام؛ لمراقبة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في حال الموافقة على رفع السعة المقعدية.

وأضاف، أن سريان القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص إلغاء الحظر الشامل، وفتح بعض القطاعات تدريجا، وإلغاء منصة تسجيل القادمين إلى المملكة جوا، انعكس إيجاباً على قطاع النقل برمته، وزاد من عدد القادمين، وأسهم برفع نسبة تشغيل وسائط النقل العام.

اللوزي، شكر السلطات السعودية بعد قرارات بإزالة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية العابرة للسعودية، لافتا النظر إلى انعكاسها إيجابا على أنماط الشحن المحلية، وضمان انسيابية حركة التجارة والسلع لمصلحة البلدين.

وفيما يتعلق بأزمة سيارات السفريات الخارجية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، أوضح اللوزي، أنها ما زالت مستمرة؛ بسبب إغلاق الحدود بين دول المنطقة.

وأكّد، أن الهيئة تبحث سبل دعم هذا النمط الذي طالته تداعيات الجائحة.

 




 

 


 

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