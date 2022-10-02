توصية برفع عمولة وكالات وموزعي الغاز من 90 قرشاً إلى 1.10 دينار

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات، أن النقابة قدمت لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مقترحاً ضمن دراسة دعت فيها لرفع عمولة وكالات توزيع الغاز، بعد ارتفاع أسعار الديزل محلياً.

اضافة اعلان



وبيّن السعيدات لـ " الوكيل الإخباري" أن وزير الطاقة رفع المُقترح للجان المُختصة من أجل دراستها، موضحاً أن اجتماعاً سوف يُعقد الأسبوع القادم لبحث الملف.



وأشار إلى أن النقابة طالبت برفع عمولة أصحاب الوكالات وتجار التوزيع لتكون أكثر من دينار وعشرة قروش عن كل اسطوانة، منوهاً إلى أنها حالياً لا تتجاوز 90 قرشاً، مضيفاً أن أصحاب وكالات التوزيع في وضع صعب جداً.



وتوقع السعيدات أن يتقرر رفع العمولة، مشيراً إلى أن القطاع يعاني، والعديد من وكالات التوزيع تتكبد مخاسر بسبب ارتفاع أسعار الديزل لبكبات نقل وتوزيع اسطوانات الغاز للمنازل .



ورفعت الحكومة الجمعة الماضية أسعار الديزل والكاز خلال تسعيرة شهر تشرين أول الحالي بمعدل 35 فلس، ليصل إلى 82 قرشا/ لتر.

