الخميس 06-01-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 06-01-2022 03:46 م

توصية جديدة بـ 3 أيام عطلة اسبوعياً في الاردن

عطلة


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع الوزير الاسبق الطبيب وليد المعاني عددا يوميا من الحالات يناهز 20 ألفا يوميا عند ذروة موجة متحور كورونا "أوميكرون".

وأشار في منشور له عبر فيسبوك إلى أنه بما أن عدد فحوصنا اليومية يتراوح حول معدل الـ 50 ألفا، فإن نسبة الايجابية ستكون عالية وتتجاوز الـ 30% في بعض الأيام.

ودعا المعاني إلى التحوط للأمر بتوفير وسائل الفحص وتنويعها، وزيادة وتوسيع حملاتنا التوعوية، وتشديد المراقبة وتنفيذ أوامر وبلاغات الدفاع.

وبين أنه قد يكون من المناسب تخفيف سرعة حدوث الإصابات بالتقليل من التجمعات وهي البؤر الخصبة للانتشار، ويكون ذلك بمد عطلة نهاية الأسبوع للمدارس والجامعات والقطاع العام لتصبح ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد لحين انقضاء هذه الموجة الرابعة والتي اعتقد انها ستكون آخر الموجات ونهاية الوباء .

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